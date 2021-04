World Health Day 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, दिया ये खास संदेश

नई दिल्ली। हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस ( World Health Day 2021 ) मनाता है। लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करने और सेहत को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है।

इसे मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया के हर व्यक्ति को इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ट्वीट के जरिए खास संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले लोगों के प्रति आभार भी जताया।

On #WorldHealthDay, let us keep the focus on fighting COVID-19 by taking all possible precautions including wearing a mask, regularly washing hands and following the other protocols.



At the same time, do take all possible steps to boost immunity and stay fit.