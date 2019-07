बाघों के लिए भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित आशियाना : पीएम मोदी

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के चौथे चक्र के परिणाम जारी किए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बाघों की स्थिति 2014 के मुकाबले 2018 में बेहतर हुई है।

On #InternationalTigerDay PM @narendramodi presents the award to Sathyamanglam Tiger Reserve, for showing the highest increment in the quadrennial Management Effective Evaluation @PrakashJavdekar @moefcc pic.twitter.com/a2XaZ9CiBR

'बाघों की संख्या खुश करने वाली'

International Tiger Day पर पीएम ने कहा कि भारत में 2014 में जहां बाघों की संख्या 2,226 थी, वहीं अब 2018 में यह आकंड़ा 2,967 हो गया है। उन्होंने कहा कि घोषित किए गए बाघ जनगणना के परिणामों से हर भारतीय और हर प्रकृति प्रेमी को खुशी मिलेगी।

कारगिल विजय दिवस: शहीद की कहानी सुन रो पड़े पीएम मोदी और सेना प्रमुख

The story that started with @EkThaTiger and then continued with @TigerZindaHai , should not stop there. It should be "Baaghon mein bahaar hai" : PM @narendramodi on a lighter note on the occasion of #InternationalTigerDay @PrakashJavdekar @moefcc pic.twitter.com/p04M8lIbaq