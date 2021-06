G-7 Summit: पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से जी7 शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित, इन मुद्दों पर रख सकते हैं भारत की बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आज डिजिटल माध्यम से 47 वें जी7 शिखर सम्मेलन ( G7 Summit ) को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 जून को जी7 के शिखर सम्मेलन के संपर्क (आउटरीच) सत्रों में डिजिटल माध्यम से भाग लेंगे।

शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ( Boris johnson ) ने कॉर्नवाल में जी-7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में शुक्रवार को घोषणा की कि ब्रिटेन अगले साल तक दुनिया को कोविड-19 रोधी टीके की 10 करोड़ खुराकें देगा।

PM Narendra Modi to attend G7 Summit via video conference, first outreach session today



PM Modi to speak in 3 sessions on June 12 and June 13 which are themes of Building Back Stronger, Building Back Together and Building Back Greener respectively pic.twitter.com/bo7Cb3NXXN