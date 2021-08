UNSC बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी , 9 अगस्त को समुद्र सुरक्षा पर होगी बात

नई दिल्ली। भारत को लंबे समय बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC ) की अध्यक्षता की कमान मिली है। इसके तहत भारत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी उपायों और शांतिरक्षक मिशन पर जोर देते हुए हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

इस बार ये कार्यक्रम इसलिए भी खास रहने जा रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) खुद एक UNSC की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है।

इसलिए खास है ये बैठक

आजादी के 75 सालों में ये पहली बार है जब देश का राजनीतिक नेतृत्व खुद आगे बढ़कर सुरक्षा परिषद के किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है। राजनीतिक नेतृत्व इसे एक ऐतिहासिक पल मानता है।

दरअसल इसके जरिए विश्व पटल पर भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही विरोधी देशों को भी सीधा संदेश मिलेगा।

पहली बार PM मोदी करेंगे अध्यक्षता

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 9 अगस्त को यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर एक ओपन डिस्कशन की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब को प्रधानमंत्री खुद किसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

कोरोना काल के चलते वर्चुअल माध्यम से ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा।

ये होगा बैठक का विषय

इस बैठक का विषय ‘समुद्री सुरक्षा बढ़ाना-अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक मामला’ होगा।

उन्होंने आगे कहा, ‘हमारी अध्यक्षता के तहत, हम अपने चुने हुए तीन मुख्य क्षेत्रों पर हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये हैं समुद्री सुरक्षा, शांतिरक्षक अभियान और आतंकवाद रोधी उपाय।’

India is currently holding the presidency of UNSC for August. As part of our presidency, we are organising signature events, as they are called, on 3 focus areas, that we have chosen - maritime security, peacekeeping operations & counter-terrorism: MEA Spokesperson Arindam Bagchi pic.twitter.com/4IBn2QdM9N