PMO का निर्देश- सोमवार से मंत्रालयों में बैठकर काम करें मंत्री और बड़े अफसर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central government) के मंत्रालयों में सोमवार से फिर रौनक बहाल होगी। केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसर ( Joint Secretary level Officers ) बैठने लगेंगे।

प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के निर्देश पर अब सभी मंत्री और अफसर मंत्रालयों से ही काम करेंगे। अब तक लॉकडाउन ( Lockdown in India ) के बाद से अधिकांश मंत्री और शीर्ष अफसर भी घर से काम कर रहे थे।

अगर लॉकडाउन बढ़ा तो जानें बचेगी कितने लोगों की जिंदगी? सड़क हादसों में आई भारी कमी

The Government has desired that all officers (officers of the level of SAG (Jt Secy) or higher) who are entitled to an official transport facility to come to the office from 13th April: Sources