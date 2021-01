Ghazipur border पर प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान अचानक रो पड़े राकेश टिकैत, बोली यह बात

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ( Uttar Pradesh government ) ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि दिल्ली के साथ लगती राज्य की सीमाओं पर सभी किसान विरोध स्थल ( farmers' agitations ) खाली करवाए जाएं। राष्ट्रीय राजधानी के कई स्थानों पर गणतंत्र दिवस ( The Republic Day ) के अवसर पर 'किसान गणतंत्र परेड' के दौरान भड़की हिंसा के दो दिन बाद ये आदेश आए हैं। जिसके बाद जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने पहुंचा। गाजीपुर बॉर्डर ( Ghazipur border ) पर प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ( Bharatiya Kisan Union spokesperson Rakesh Tikait ) से बातचीत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने प्रशासन को आत्महत्या की धमकी दी। किसान नेता ने रोते हुए कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वह आत्महत्या कर लेंगे।

कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का करेंगे बहिष्कार: आजाद

We'll continue our sit-in protest & will not vacate site till talks with government are held. Administration has removed basic facilities including water & electricity supply. We'll get water from our villages: Bharatiya Kisan Union spokesperson Rakesh Tikait at Ghazipur border pic.twitter.com/oa9r39DMVw