अकाली दल के प्रोटेस्ट मार्च पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर हिरासत में

कृषि विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित किए गए मार्च पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब प्रोटेस्ट मार्च चंडीगढ़ के मुल्लापुर बैरियर के पास पहुंचा तब पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल अकाली दर के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल सहित कई अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह मोहाली में जीरकपुर में भी प्रोटेस्ट मार्च के दौरान पूर्व केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

कृषि विधेयकों पर शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ा था भाजपा का साथ

उल्लेखनीय है कि अकाली दल भाजपा के साथी दलों में सबसे पुराना है। यह एनडीए सरकार में भी शामिल था। परन्तु कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था और एनडीए से अलग हो गए थे। तभी से अकाली दल इन विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन तथा बंद का आव्हान कर रहा है। अकाली दल ने सभी विपक्षी दलों से एकसाथ आकर विरोध करने का भी आव्हान किया था।

पंजाब में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन

कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब में पहले भी 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन किया गया था जिसके कारण रेलवे को अपनी कोरोना के कारण चलाई गई विशेष ट्रेनों सहित सभी ट्रेनों को भी बंद करना पड़ा था। इसके साथ ही पंजाब में 31 किसान संगठनों ने आज से अनिश्चितकालीन रेलने जाम शुरु किया गया है। जगह-जगह पर जाकर विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं।

#WATCH Chandigarh: Police resort to lathi-charge & use water cannons to disperse Shiromani Akali Dal (SAD) workers during Kisan March against #FarmBills; visuals from near Mullapur barrier. pic.twitter.com/sqpuGu4DGi