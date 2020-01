गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी की शाम 7 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्रदिवस की पूर्व संध्या पर, बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारे संविधान ने हम सब को एक स्वाधीन लोकतंत्र के नागरिक के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन संविधान के अंतर्गत ही, हम सब ने यह ज़िम्मेदारी भी ली है कि हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव कटिबद्ध रहे।

जन-कल्याण के लिए, सरकार ने कई अभियान चलाए- राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में मोदी सरकार की कुछ योजनाओं की तारीफ की। राष्ट्रपति कोविंद ने बताया कि जन-कल्याण के लिए, सरकार ने कई अभियान चलाए हैं। नागरिकों ने, स्वच्छा से उन अभियानों को, लोकप्रिय जन-आंदोलनों का रूप दिया है। जनता की भागीदारी के कारण 'स्वच्छ भारत अभियान' ने बहुत ही कम समय में प्रभावशाली सफलता हासिल की है। इस भागीदारी का परिणाम है कि अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों पर असर दिख रहा है। चाहे रसोई गैस की सब्सिडी को छोड़ना हो, या फिर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात हो।

राष्ट्रपति ने सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की

राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की उपलब्धियां का जिक्र करते हुए कहा कि आज लक्ष्य को पूरा करते हुए, 8 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का फायदा पहुंचाया गया है। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के माध्यम से लगभग 14 करोड़ से अधिक किसान भाई-बहन प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की न्यूनतम आय प्राप्त करने के हकदार बने हैं। इससे हमारे किसानों को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने में सहायता मिल रही है।

राष्ट्रपति ने बताया कि हम देश के सम्पूर्ण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चाहे वह जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हों या हिंद महासागर में स्थित हमारे द्वीप-समूह हों। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए एक सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का होना भी जरूरी है।

इसरो पर हर देशवासी को गर्व-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कई उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। हमारा प्रयास है कि देश का कोई भी बच्चा अथवा युवा, शिक्षा की सुविधा से वंचित न रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों पर हम सभी देशवासियों को बहुत गर्व है।

President Ram Nath Kovind on the eve of Republic Day: The country is proud of achievements of Indian Space Research Organisation. ISRO is making progress in Mission Gaganyaan, and India looks forward to it with excitement. pic.twitter.com/5HC9P4uC22