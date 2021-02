मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड ( Ind vs Eng ) के चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया। अब इस स्टेडिमय का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है।

मोटेरा का ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1 लाख 10 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

Gujarat: President Ram Nath Kovind inaugurates Narendra Modi Stadium, the world's largest cricket stadium, at Motera in Ahmedabad



Union Home Minister Amit Shah , Gujarat Governor Acharya Devvrat, Sports Minister Kiren Rijiju, and BCCI Secretary Jay Shah also present pic.twitter.com/PtHWjrIeeH — ANI (@ANI) February 24, 2021

A momentous day for Indian cricket. Addressing the inaugural ceremony of world’s largest cricket stadium in Ahmedabad. Watch live! https://t.co/1fzFHwnkNR — Amit Shah (@AmitShah) February 24, 2021

भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल मौजूद रहे। नई सुविधाओं और सजावट के साथ शुरू हुए इस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड (India VS England 3rd Test) के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है।

दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने अपनी पत्नी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लैव का भूमि पूजन किया।

आपको बता दें कि बीते साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मोटेरा स्टेडियम में एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया था।

अमित शाह ने किया ऐलान

इस मौके पर अमित शाह ने कहा- सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव में विश्व की सभी खेलों की व्यवस्था यहां होगी। देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और रहने की व्यवस्था यहां होगी। उन्होंने कहा, स्टेडियम में तीन हजार बच्चे एक साथ खेल सकेंगे।

अमित शाह ने ऐलान किया कि करीब 600 स्कूल को इस स्टेडियम के साथ जोड़ा जाएगा, सभी स्कूलों के बच्चों को यहां पर लाया जाएगा और खेलने का मौका दिया जाएगा।

63 एकड़ में फैला हुआ है स्टेडियम

अहमदाबाद स्थित यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। अब तक मेलबॉर्न को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता था, जहां 90 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं।