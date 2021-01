पुणे: सीरम इंस्टीट्यूट प्लांट में लगी आग से 5 की मौत, जानिए कितनी सुरक्षित है कोरोना वैक्सीन?

पुणे। वैक्सीन की दिग्गज कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (CII) के एक निमार्णाधीन भवन में गुरुवार दोपहर भीषण आग लगने की घटना में कम से कम पांच लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ( Health Minister Rajesh Tope ) और पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ( Pune Mayor Murlidhar Mohol ) ने घोषणा की कि आग की चपेट में आने से एक महिला सहित पांच व्यक्तियों की मौत हो गई और उनके शव को आग बुझाने के दौरान बरामद किया गया।वहीं आग की चपेट में आने से अन्य चार व्यक्तियों को बचाया गया, जो कि भवन की दो ऊपरी मंजिलों पर लगी। इसे बीसीजी वैक्सीन प्लांट ( BCG Vaccine Plant ) के लिए तैयार किया जा रहा था।

Good News: अब इंजेक्शन से नहीं नाक से दी जाएगी कोरोना वैक्सीन! Nasal vaccine के ट्रायल को मिली मंजूरी

Four people were evacuated from the building but when it came under control, five bodies were found by our jawans: Pune Mayor Murlidhar Mohol#SerumInstituteofIndia pic.twitter.com/hLLOfNjLul