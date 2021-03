पंजाब: पटियाला की जेल में कोरोना विस्फोट, 43 महिला कैदी संक्रमित मिलीं

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या के बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पटियाला की नाभा जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। जानकारी के अनुसार जेल में 43 महिला कैदी और बच्चा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश पर एक टीम जेल में कोरोना जांच कर रही है। इस दौरान जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है।

Coronavirus ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता, देश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा केस

Punjab | 43 women prisoners & a child have tested positive for COVID. They've been transferred to another location. A team from Dist Admin is conducting testing in the jail premises. Jail employees and officers being vaccinated: Jail Superintendent, Patiala's New Nabha jail pic.twitter.com/jiDA5fkhxV