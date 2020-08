देश में Coronavirus का कहर जारी, पंजाब CM सात दिनों के आइसोलेशन पर गए

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) के बीच बड़ी खबर सामने आई है। यहां पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ( Punjab Chief Minister Amarinder Singh ) ने शुक्रवार शाम को कहा कि वह सात दिनों के आइसोलेशन ( isolation ) पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकदिवसीय विधान सभा सत्र ( Punjab Assembly session ) के दौरान एक कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) विधायक से मिले के बाद उन्होंने यह फैसला किया है। यह घोषणा सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ( Media Advisor Raveen Thukral ) ने ट्वीटर पर की।

Punjab chief minister @capt_amarinder has decided to go into 7-day self quarantine, as per government protocol and the advise of his doctors, after two MLAs who met him in the Vidhan Sabha tested positive for #COVID19.