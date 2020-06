राहुल का मोदी सरकार पर हमलाः चीनी देश की सीमा में घुसे, पीएम ने फिर भी साध रखी है चुप्पी

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद ( India China Border Tension ) पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुका है। कांग्रेस ( Congress Leader ) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीनी हमारी लद्दाख ( Ladakh border ) के रास्ते हमारे देश की सीमा में घुस रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने ना सिर्फ चुप्पी साध रखी है, बल्कि पूरे घटनाक्रम से ही गायब हैं।

The Chinese have walked in and taken our territory in Ladakh.



Meanwhile



The PM is absolutely silent and has vanished from the scene.https://t.co/Cv06T6aMvU