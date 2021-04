Delhi में Oxygen संकट के बीच रीफिल सेंटर पर बड़ा छापा, स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से लगाई ये गुहार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में ऑक्सीन ( Oxygen )का संकट गहराता जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस महामारी में भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली जिला के अधिकारियों ने द्वारका स्थित नंगली सखरावटी के रीफिल सेंटर पर छापेमारी की। यहां से ऑक्सीजन के 70 सिलेंडर ( Oxygen Cylinder ), ऑक्सीजन क्वाइल और इससे जुड़े दूसरे सामान भी बरामद किए हैं।

उधर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। केंद्र ने कुछ सिलेंडर मुहैया करवाएं हैं, लेकिन अब भी काफी ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके साथ ही दिल्ली में बेड की कमी को लेकर भी केंद्र सरकार से मदद की बात कही गई है।

यह भी पढ़ेंः CPM नेता Sitram Yechury के बड़े बेटे का कोरोना संक्रमण से निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

There's a grave Oxygen crisis in Delhi for last 3 days. Centre increased allocation y'day. It's making allocations to all states. Delhi's quota was less than requirement, they increased it now. If crisis is resolved in a day or 2, number of beds will be increased:Delhi Health Min