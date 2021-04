CPM नेता Sitram Yechury के बड़े बेटे का कोरोना संक्रमण से निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

नई दिल्ली। सीपीएम ( CPM ) महासचिव और वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ( Sitram Yechury ) के बड़े बेटे आशीष येचुरी का निधन हो गया है। वह कोरोना से संक्रमित थे। सीताराम येचुरी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा की है।

येचुरी के बेटे का गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज चल रहा था। दो महीने बाद ही आशीष 35 वर्ष के होने वाले थे। पीएम मोदी ने भी सीताराम येचुरी के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष का करीब दो हफ्तों से कोरोना का इलाज चल रहा था। स्थिति गंभीर होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आशीष के अलावा सीताराम येचुरी के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी है

सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर लिखा, 'बेहद दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को कोविड-19 के चलते सुबह खो दिया है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें उम्मीद दी और उसका इलाज किया- डॉक्टर, नर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, सैनिटाइजेशन वर्कर और वे अनगिनत लोग जो हमारे साथ खड़े रहे।'

Condolences to Shri Sitaram Yechury Ji and his family on the tragic and untimely demise of his son, Ashish. Om Shanti.