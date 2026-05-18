‘शाहरुख खान और अंबानी ने परमिट नहीं लिया…’, ऑटो-टैक्सी चालकों के मराठी सख्ती पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर चालक यूनियनों और कई प्रवासी संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं राज्य सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला किसी की रोजी-रोटी छीनने के लिए नहीं बल्कि यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद के लिए लिया गया है। यह कोई नया नियम नहीं है। यह पहले से मौजूद है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि शाहरुख खान, सलमान खान या अंबानी और अडानी ने सरकार से लाइसेंस और परमिट नहीं लिया, जो उन पर यह नियम लागू हो।