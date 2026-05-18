Maharashtra MLC Election: महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगी वोटिंग

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, विधान परिषद की इन सीटों पर चुनावी प्रक्रिया मई के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 25 मई से 1 जून तक उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकेंगे। जबकि 2 जून को भरे गए सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 जून होगी। इसके बाद सभी 16 सीटों के लिए 18 जून को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 22 जून को मतगणना होगी और इसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे।