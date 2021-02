Farmers Protest: दिल्ली पुलिस ने जहां लगाई थी कीलें, वहां फूल लगाने जा रहे हैं किसान, मंगवाई गई दो ट्रक मिट्टी

नई दिल्ली। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी में किसानों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच भीषण झड़पें हुईं।इसमें 350 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। प्रशाशन द्वारा गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों पर बैरिकेडिंग के अलावा लोहे की कीलों की पट्टियां लगा दी गईं। कीलें इतनी बड़ी कि कोई दिल्ली की तरफ न आ रहा हो तो देख कर लौट जाए। ये सब सुरक्षा इंतजाम के नाम पर किया गया।

लेकिन इसके दो दिन बाद यानी 4 फ़रवरी गुरुवार की सुबह अचानक दिल्ली पुलिस की तरफ से भेजे गए कर्मचारी ने कीलों की इन पट्टियों को हटाना शुरू कर दिया। इसकी तस्वीरे भी सामने आई। कई लोगों ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस का मजाक भी उड़ाया।

#WATCH | Nails that were fixed near barricades at Ghazipur border (Delhi-UP border) are being removed. pic.twitter.com/YWCQxxyNsH