कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत, दिल्ली समेत 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) समूचे उत्तर भारत ( North India ) में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने भले ही 1997 के बाद से 22 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन पिछले 100 वर्षो में ऐसा केवल चार बार ही हुआ है, जब इस माह में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया हो।

मौसम विभाग ( India Meteorological Department ) ने पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते ही दिल्ली समेत 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट ( Red Alert ) जारी किया है।

India Meteorological Department (IMD): However temperatures have fallen by 1-2 °C at few places over West Rajasthan & West Madhya Pradesh during past 24 hours observed at 0530 hours IST today. No significant change in temperatures over remaining parts of northwest India. https://t.co/aQQYU4oeJO

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार पश्चिम राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान आज 05:30 बजे IST पर देखा गया है।

जबकि उत्तर पश्चिम भारत ( West India ) के शेष भागों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि रविवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कई स्थानों पर तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, बिहार के कई स्थानों पर तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और 0.5 डिग्री सेल्सियस -1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान में वृद्धि हुई है।

India Meteorological Department (IMD): Temperatures have risen by 2-3 °C at many places over UP, Haryana, Chandigarh&Delhi, temperature risen by 1-2 °C at many places over Bihar and temperature risen by 0.5 °C-1 °C at few places over Madhya Pradesh&isolated places over Rajasthan pic.twitter.com/11NDLeJiSk