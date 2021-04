कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात, अब हर महीने 90 लाख शीशी Remdesivir का होगा प्रोडक्शन

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन और अन्य दवाओं की किल्लत को लेकर देशभर में हाहाकार मचा है। कई राज्यों की ओर से पर्याप्त संख्या में वैक्सीन और ऑक्सीनजन नहीं मिलने को लेकर पीएम मोदी से गुहार लगाई है। वहीं राज्यों की ओर से मांग किए जाने और कोरोना के बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं अब कोरोना संक्रमण के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी मांग और उसकी कमी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेमडेसिविर (Remdesivir) का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए बताया कि सरकार ने रेमडेसिविर का प्रोडक्शन दोगुना से भी अधिक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब एक महीने में 90 लाख से अधिक शीशी रेमडेसिविर का प्रोडक्शन किया जाएगा।

मंडाविया ने कहा कि 12 अप्रैल के बाद से रेमडेसिविर के प्रोडक्शन के लिए 25 नए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मंजूरी दी गई है। प्रोडक्शन क्षमता अब प्रति माह 90 लाख शीशियों तक बढ़ गई है। पहले यह 40 लाख शीशी प्रति महीने थी। उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द ही हर दिन 3 लाख से अधिक शीशी का उत्पादन किया जाएगा। रेमडेसिविर की आपूर्ति करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दैनिक आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है।

#COVID19 | "Remdesivir production capacity is now ramped up to ≥90 lakhs vials per month, earlier it was 40 lakhs vials per month. Very soon, 3 lakh vials per day will be produced," tweets Union Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/VHZvqbtHjG