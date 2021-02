उत्तराखंडः जोशीमठ में सुरंग के अंदर बचाव अभियान को रोका, पानी का स्तर अचानक बढ़ा

नई दिल्ली। उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में जेसीबी मशीन उपकरण और बचाव दल सुरंग से लोगों को बाहर निकल रहे हैं। यहां बचाव अभियान चल रहा है। मगर ऋषिगंगा नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण इस अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण बचाव अभियान अस्थायी रूप से रोका गया है। निचले इलाकों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं।

#WATCH Uttarakhand: JCB machines, equipment and rescue teams exit the tunnel in Joshimath, Chamoli district where rescue operation is underway, as the operation has been temporarily halted due to a rise in the level of water in Rishiganga river. pic.twitter.com/u8JhPqCyFB