Swadeshi को लेकर RSS Chief मोहन भागवत का बड़ा बयान, BJP ने इस तरह की दी सफाई

नई दिल्ली। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) देशभर को आत्मनिर्भर भारत अभियान ( Atma Nirbhar Bharat ) के तहत आगे बढ़ने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ( RSS ) के प्रमुख मोहन भागवत ( Mohan Bhagwat ) का स्वदेशी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस चीफ ने कहा है कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं है। भागवत के इस बयान ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्वदेशी ( Swadeshi ) अपनाओ जैसी कोशिशों को बड़ा झटका दिया है।

भागवत ने कहा है कि केवल उन्हीं प्रौद्योगिकियों या सामग्रियों का आयात किया जा सकता है, जिनका देश में पारंपरिक रूप से अभाव है या जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यानी हर विदेशी वस्तु को बैन करना ठीक नहीं।

Swadeshi does not necessarily mean boycotting every foreign product. We will purchase whatever is suitable for us, that too, on conditions laid out by us: RSS chief Mohan Bhagwat at a virtual book launch event pic.twitter.com/RF87AO4czX