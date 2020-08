Independence Day 2020: तिरंगा थीम Mask को लेकर कांग्रेस का विरोध, PM Modi से किया सभी राज्यों में बैन का अनुरोध

नई दिल्ली। इस 15 अगस्त को देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day 2020 ) मनाने जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के चलते इस बार पहले की तरह जश्न तो नहीं मनेगा लेकिन जज्बा कई गुना ज्यादा होगा। बाजारों में पंद्रह अगस्त की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में तिरंगा थीम पर कई चीजें खरीदी भी जा रही है। इनमें छोटे-छोटे तिरंगे, तिरंगा बैच और तिरंगा थीम वाली कई चीजें शामिल हैं। हालांकि तिरंगा थीम पर बने मास्क ( Tiranga Mask ) को लेकर राजनीति गर्मा गई है।

कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ( digambar kamat ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) से तिरंगा मास्क को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया है। बाजारों में मिल रही तिरंगा थीम की चीजों में मास्क भी शामिल हैं। इन मास्क पर राष्ट्रीय ध्वज ( National Flat ) के तीनों रंगों के साथ अशोक चक्र भी लगा बना हुआ है।

Disturbed by seeing this photo on Social Media. I urge @PMOIndia to issue directions to all States & Ban use of the Masks in Tricolour with Ashok Chakra. Let us all respect our National Flag. Jai Hind. Vande Mataram. Bharat Mata Ki Jai. 🇮🇳 @INCGoa @INCIndia pic.twitter.com/x0gPToGT0P