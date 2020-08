Ganesh Utsav 2020: बाजारों में गणेशोत्सव की धूम, मूर्तिकारों ने बनाईं Coronavirus Killer Ganesh मूर्तियां

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 23 लाख का आकंड़ा भी पार कर चुकी है। हालांकि दुनिया भर में इससे बचाव को लेकर कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) बनाने की तैयारी चल रही है। रूस ने तो वैक्सीन तैयार भी कर ली है। लेकिन इस सबके बीच देशभर में इन दिनों त्योहारों की धूम है। जन्माष्टमी के बाद अब गणेश उत्सव ( Ganesh Utsav ) की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

बाजारों में गणेशोत्सव की तैयारियों पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। गुजरात ( Gujarat ) के सूरत ( Surat ) में मूर्तिकारों ने अपनी मूर्ति के जरिये कोरोना के खात्मे का संदेश दिया है। मूर्तिकारों ने कोरोना वायरस किलर गणेश ( Coronavirus Killer Ganesh) प्रतिमा बनाई हैं, जो इन दिनों चर्चा में हैं।

Gujarat: A Surat-based idol maker has made a 'Coronavirus killer Ganesha idol', ahead of Ganesh Chaturthi celebrations. Ashish Patel, the idol maker, says, "Through this idol, I want to give a message that people should take precautions against COVID-19." (12.08.2020) pic.twitter.com/MkJHu52Xhf