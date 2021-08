Afghanistan: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया, तालिबान के कब्जे के बाद किस बात पर है भारत का फोकस

नई दिल्ली। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) पर तालिबान ( Taliban ) के नियंत्रण के बाद भारत समेत कई देशों के नागरिक वहां फंसे हुए हैं। भारत लगातार अपने नागिरकों को सुरक्षित लाने के लिए कवायद में जुटा है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ( S Jaishankar ) का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि, भारत अफगानिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर पूरी सावधानीपूर्वक नजर रख रहा है। साथ ही नई दिल्ली का फोकस युद्धग्रस्त राष्ट्र से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC ) में शांति रक्षा पर खुली चर्चा की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि, 'अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर लगातार चर्चाएं हों रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अन्य सहयोगियों के साथ ही अमरीका के विदेश मंत्री से भी इस पर चर्चा कर चल रही है।'

At this point of time, we're looking at what is the situation in Kabul. Obviously, Taliban & its representatives have come to Kabul. So we need to take it on from there: EAM S Jaishankar on being asked 'had India has any communication with Taliban in recent days' (18.08) pic.twitter.com/r2txnCZCJ7