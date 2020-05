सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा, LAC पर चीन ने बनाया रक्षा कवच और तैनात किए तोपखाने

नई दिल्ली। एक तरफ तो पूर्वी लद्दाख ( Ladakh ) में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर सैन्य तनाव ( Indo-China border dispute ) को कम करने के लिए दिल्ली ( Delhi ) और बीजिंग राजनयिकों के स्तर पर अपने काम कर रहे हैं, वहीं LAC पर गलवां घाटी केे सामने इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि चीन ( China Border ) की ओर से यहां तोपखाना ( artillary ) और कई मैकेनिकल चीजें तैनात की गई हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों ( Satellite ) से चीन की तरफ लाए गए तोपखाने और काफी मशीनों की तैनाती दिखाई दे रही है, जिससे भारतीय सेना उनकी मारक क्षमता के भीतर आ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में कम से कम 16 टैंकों की मौजूदगी के साथ पैदल सेना के लड़ाकू वाहन शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें फ्लैटबेड ट्रक, खुदाई मशीनें, डंपर ट्रक की भी पहचान की गई है, जो यह साबित करते हैं कि इलाके में चीन द्वारा स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है।

सूत्रों ने बताया, "बंकरों, जमीन पर सैनिकों और मशीन गन की तैनाती को भी देखा जा सकता है, जो यह भी दिखा रहा है कि चीन ना केवल आक्रमण बल्कि सुरक्षा के लिए भी पूरी तैयारी कर चुका है।" वहीं, भारत की ओर से भी माकूल जवाब देने के लिए और चीन को किसी भी तरह का फायदा मिलने से रोकने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है।

Satellite images help spot another #China PLA position near the #Hotsprings Sector show large scale vehicular activity throughout may consistent with media reports of the region (15Km NE of #India base, #Gogra & 6Km from #LAC ) 📌 https://t.co/GuvggCJSPJ pic.twitter.com/e71wuV1X1N

सूत्रों की मानें तो बीते 5-6 मई को जब पैंगोंग झील में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तब इस झील के उत्तरी तट पर सबसे दक्षिणी इलाके (फॉक्सहोल प्वाइंट) के बारे में भारत को चिंतित कर दिया है। यह स्थान हथेली की तरह बनी झील की फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच स्थित है, जिससे चीन को क्षेत्र में वर्चस्व का लाभ मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों पर पैंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर चीनी सेना एलएसी को पार करके भारतीय क्षेत्र में चली आई है।

LAC के बारे में दोनों पक्षों की सोच पैंगोंग झील में अलग-अलग रही है, जिससे झील और उत्तरी तट पर तनाव और विवाद पैदा हुए हैं। लेकिन चीनी घुसपैठ वाले हॉट स्प्रिंग्स- गोगरा, पैट्रोलिंग प्वाइंट-14, PP-15 जैसे इलाके अब तक विवादित नहीं हुए हैं और वे LAC से 2-3 किमी आगे आ गए हैं।

गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी है और याद दिलाया कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में रक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक सीमा प्रबंधन के लिए बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए चीन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने वाली प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हैं।

