शाहीन बाग प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रदर्शनकारियों से बात करे सरकार और दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) के खिलाफ शाहीन बाग ( shaheen bagh ) में चल रहे प्रदर्शन के कारण जाम रास्ते को खुलवाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने सोमवार को वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ( Sanjay Hegde ) को इस मामले में वार्ताकार नियुक्त किया।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार ( Delhi government ) , दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) और केंद्र सरकार ( central government ) को निर्देश देते हुए कहा कि वो प्रदर्शनकारियों को हटाने के विकल्पों पर चर्चा करें और उनसे बात करें।

कोरोना वायरस से जीता भारत, केरल में तीनों मरीज के ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी

Supreme Court starts hearing the petitions seeking appropriate directions to the Centre and others for removal of the Citizenship Amendment Act (CAA) protesters from Shaheen Bagh, near Kalindi Kunj. pic.twitter.com/O1TrgKUIR6