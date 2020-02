शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियां ने मार्च खत्म किया, नहीं मिली थी इजाजत

गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की ओर से शुरू किया गया मार्च खत्म कर दिया गया है। इस मार्च के लिए प्रदर्शनकारियों को पुलिस की इलाजत नहीं मिली थी। बता दें, प्रदर्शनकारी गृहमंत्री अमित शाह से मिलना चाहते थे। लेकिन उन्होंने गृहमंत्रालय से भी इसकी अनुमति नहीं ली थी।

आज अमित शाह से मिलने के लिए प्रदर्शनकारियों ने शाहीनबाग से अमित शाह के घर तक मार्च निकालने का निर्णय लिया। जबकि अनुमति ना मिलने के कारण मार्च बीच रास्ते में ही खत्म करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- दो माह से धरने पर बैठीं और दबंग दादियों के नाम से मशहूर हो चुकी बुजुर्ग सरबरी, नूरजहां और अन्य महिलाओं ने शनिवार को ऐलान किया था कि रविवार को वे अमित शाह से मिलने जाएंगे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दादियों ने पुलिस को मार्च की अनुमति के लिए पत्र दिया था। जबकि पुलिस का कहना है कि पत्र को मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। उधर, सुरक्षा के मद्देनजर अमित शाह के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

साउथ ईस्ट डीसीपी आपी मीणा के अनुसार- शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों ने हमें बताया है कि वे अमित शाह से मिलने के लिए मार्च निकालना चाहते है। उन्होंने बाताया कि प्रदर्शनकारियों को बताया गया है कि वे मार्च नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उनके पास केंद्रीय गृहमंत्री से मिलने का समय नहीं लिया है। हम उनसे बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वे समझ जाएंगे।

