COVID-19: कानून मंत्रालय के अफसर कोरोना पॉजिटिव, शास्त्री भवन का एक हिस्सा सील

नई दिल्ली। कानून मंत्रालय ( Law ministry ) के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी और उनके पिता कोरोना संक्रमित ( coronavirus positive ) मिले हैं।

रोहिणी के सेक्टर-13 में रहने वाले अधिकारी ने खुद वाट्सअप के जरिए मंत्रालय के दूसरे अधिकारियों को इस बारे में मंगलवार को जानकारी दी।

जिसके बाद मंत्रालय के चौथे तल का हिस्सा सील कर दिया गया है। अब शास्त्री भवन ( Shastri Bhawan ) को सेनिटाइज किया जा रहा है।

चौथे तल तक जाने वाले लिफ्ट को भी बंद कर दिया गया है।

Weather Update: दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश-ओलावृष्टि की आशंका

A senior official of Department of Legal Affairs in Ministry of Law & Justice tested positive for #COVID19 on May 1. He had last visited his office on 23rd April. As precautionary measure, Shastri Bhawan office of Department of Legal Affairs has been sealed: Law Ministry pic.twitter.com/BnBGvtWRfD