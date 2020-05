कश्मीर: 24 घंटे के अंदर हंदवाड़ा में दूसरी मुठभेड़, CRPF के तीन जवान शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के हंदवाड़ा ( Handwara Encounter ) से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी मारा गया है।

मुठभेड़ में शहीद होने वाले CRPF के सीटी संतोष मिश्रा, सीटी चंद्रशेखर और सीटी अश्विनी कुमार यादव शामिल हैं।

आपको बता दें कि हंदवाड़ा में यह पिछले 24 घंटे में घटी दूसरी बड़ी घटना है।

इससे पहले रविवार को हंदवाड़ा में ही एक मुठभेड़ में भारतीय सेना ( Indian Army ) के कर्नल और मेजर समेत पांच जवाब शहीद हो गए थे।

3 CRPF personnel have lost their lives, 7 injured in terrorist attack in Handwara(J&K), CRPF officials tell ANI https://t.co/tG0NbdOgTG

वहीं, कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आतंकियों ने यहां CISF कैंप पर भी ग्रेनेड से हमला किया है।

हमले में एक भारतीय जवाब गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि जम्मू—कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार जारी है।

इससे पहले रविवार को ही कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना के दो वरिष्ठ अधिकारी सहित पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इलाके में हुई एक मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए।

Jammu and Kashmir: One terrorist neutralised in Handwara, after terrorists attack CRPF patrol party near Qaziabad area (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/CHppXweU8n