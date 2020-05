हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन का बयान- दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम की जरूरत

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ( Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan ) ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी ( Delhi ) देश का एक ऐसा राज्य है, जहां कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यहां मीडिया से कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) की स्थिति पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित है, क्योंकि इसे एक राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाएगा।

लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में, दिल्ली उन राज्यों में से एक है, जहां कोरोनो वायरस ( Coronavirus outbreak ) के मामलों को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है।

इसके खिलाफ लड़ाई को और अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है।

#WATCH Delhi is one of the places where considering the current status, more stringent action needs to be taken. I think that minimum relaxations should be given by Delhi Govt amid #CoronavirusLockdown to curb the spread of #COVID19: Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan. pic.twitter.com/hHB5xQdXWe