केरल और राजस्थान से बंगाल के लिए आज रवाना होंगी 2 स्पेशल ट्रेन, लौटेंगे 2500 से ज्यादा मजदूर

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Lockdown ) की वजह से देश की अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूर ( Migrant labor ) अब अपने-अपने गृह राज्यों को लौटने लगे हैं।

केंद्र सरकार ( Central government) ने इन मजदूरों व लॉकडाउन में फंसे अन्य लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों ( Special trains) का संचालन शुरू किया है।

इस कड़ी में दो स्पेशल ट्रेनें सोमवार को केरल और राजस्थान से खुलेंगी, जनिमें पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के फंसे मजदूर वापस अपने राज्य को लौटेंगे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee )

ने खुद इस बात की जानकारी दी।

As a part of our promise to bring back citizens of Bengal stranded in other states, 2 special trains from Ajmer & Kerala would leave tomorrow for West Bengal carrying more than 2500 migrant labourers,pilgrims,students & patients. Everyone coming in to be screened as per protocols