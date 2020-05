Lockdown 3.0: दिल्ली सरकार का ऐलान- रेड जोन में सोमवार से दी जाएगी छूट

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal )

ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) सोमवार से शहर के सभी रेड जोन ( Red zone) में छूट देगी, जबकि लॉकडाउन जारी रहेगा।

मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने सोमवार से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) बढ़ाने की घोषणा की है, जो दिल्ली में भी लागू रहेगा।

उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली एक रेड जोन है। केंद्र सरकार ने रेड जोन में कुछ छूट दी है, जिसे सोमवार से हम भी लागू करेंगे।

