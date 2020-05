UP के लिए निकली बस को गुजरात बॉर्डर पर रोका गया, पुलिस पर भड़के मजदूरों ने किया पथराव

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) के सूरत से बड़ी खबर सामने आई है। यहां गुजरात पुलिस ( Gukarat Police ) पर भड़के प्रवासी मजदूरों ( Migrant workers ) ने हंगामा काटा और जमकर पथराव किया।

यह घटना उस समय घटी जब सूरत से यूपी जा रही प्रवासी मजदूरों की बसों को पुलिस ने गुजरात सीमा ( Gujrat border ) पर रोक लिया और प्रशासनिक कारणों के चलते आगे जाने से मना कर दिया।

इससे भड़के मजदूरों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया।

#WATCH Gujarat: A clash erupts between migrant workers & police in Surat. The workers are demanding that they be sent back to their native places. pic.twitter.com/aiMvjHGukY