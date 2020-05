Lockdown 3.0: पुणे में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पुलिस ने किया लाठी चार्ज

नई दिल्ली। देश में कोरोना ( Coronavirus ) संकट को रोकने लिए पूर्णतया बंदी लागू की गई थी। लम्बे समय बाद सोमवार से शर्तो के साथ शराब की दुकानें ( Liquor shops) खोलने का असर देखने को मिला।

करीब 40 दिन बाद खुलने वाली दुकानों पर लोग काफी पहले ही पहुंच गए। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के कई शहरों में शराब लेने के लिए सड़कों पर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लगी नजर आई।

जबकि मुंबई ( Mumbai ) और पुणे ( Pune ) का हाल अन्य शहरों से कुछ अलग था। यहां शराब की दुकानें बंद थी, बावजूद इसके लोग कंफ्यूजन में ठेकों के सामने लाइन लगाकर खड़े रहे।

जिसकी वजह से पुलिस को मजबूरीवश भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ी।

आपको बता दें कि राज्य में रेड और कैंटेनमेंट जोन को छोड़ कर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं।

Maharashtra: People line up at liquor shops in Mumbai after state govt allowed standalone shops including liquor shops to open from today except for the containment zones. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/5emiUA73nT