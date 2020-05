एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट की झुग्गियों में लगी आग, 5 KM दूर से दिखाई दे रही थी आग की लपटें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) और लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट ( Asia Bigest Furniture Market ) कीर्ति नगर के पास स्थित झुग्गी बस्तियों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ये आग चूना भट्टी की बस्ती में लगी है। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर टेंडर मौजूद हैं। फिलहाल इस आग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

कीर्तिनगर के जिस चुनाभट्टी जेजे क्लस्टर स्लम एरिया में भीषण आग लगी है वहां 20 हजार से ज्यादा मजदूर रहते हैं। कीर्तिनगर ( Kirti Nagar ) स्थित झुग्गी बस्तियों में भीषण आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया।

Delhi: A fire broke out at the Chuna Bhatti slum area in Kirti Nagar. 29 fire tenders on the spot. Fire-fighting operations underway. More details awaited. pic.twitter.com/nDfT1lxHTF