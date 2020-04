रमजान में बनाए रखनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। देशभर में आज पाक महीने रमजान ( Ramadan ) की शुरुआत हो गई है। रमजान उल मुबारक महीने का पहला रोजा शनिवार को रखा जाएगा। इस वर्ष कोरोना वायरस ( Coronavirus ) जैसी महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच रजमान का महीना शुरू हो रहा है।

अल्लाह की इबादत के इस खास पर्व पर भी सामाजिक दूरी ( Social Distancing ) का ख्याल रखना जरूरी है। यही वजह है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ( Ministry of Minority ) समेत मुस्लिम संस्थानों ( Muslim organisation ) की ओर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को घरों पर ही रहकर इबादत और इफ्तार करने की हिदायत दी जा रही है।

Delhi: People offered 'Namaz' and performed 'sahari' rituals at their homes as all mosques remain closed amid the #CoronaLockdown."If we step outdoors it can lead to the spread of Coronavirus. So,I prayed along with my family at home",Md Salim, a resident of Inderlok said.#Ramzan https://t.co/rBosgSErMU pic.twitter.com/M4AOjrO7dO