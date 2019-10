शी जिनपिंग की मेहमाननवाजी में जुटा भारत, थाली में परोसा जाएगा साउथ इंडियन खाना

नई दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहां शुक्रवार की दोपहर राज्य के अपने पहले दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मल्लापुरम में होने वाले दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही वह दक्षिण भारत के कल्चर से रूबरू होंगे।

इस दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को साउथ इंडियन खाना परोसा जाएगा।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के फलदायी होने की कामना करते हुए तमिलनाडु सरकार ने पंच रथ के पास विभिन्न प्रकार के फलों से तैयार एक स्वागत मेहराब लगवाया है।

तमिलनाडु सरकार के बागवानी विभाग द्वारा मेहराब को तैयार किया गया है।

Tamil Nadu: Chinese President Xi Jinping leaves for Mahabalipuram from Chennai. Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi will hold their second informal summit in the city, later today. https://t.co/C61dGXSxrV pic.twitter.com/kSX5Cuik3H

दरअसल, शुक्रवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण भारत का लजीज खाना खाएंगे।

इस दौरान वह पीएम मोदी के साथ 6 घंटे बिताएंगे।

पीएम मोदी उनको साउथ इंडियन कल्चर के बारे में समझाएंगे। जानकारी के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की थाली में परोसे जाने वाले व्यंजन में ये लजीज खाने शामिल हो सकते हैं—

Tamil Nadu: Locals hold placards with pictures of PM Modi and Chinese President Xi Jinping and traditional folk musicians perform at East Coast Road. The leaders will head to Mahabalipuram for the second informal summit. pic.twitter.com/ySHVsZ6MRW