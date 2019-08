चंद्रयान 2ः दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रही चांद की ताजा तस्वीरें, देख कर आप भी हो जाएंगे खुश

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 को 28 अगस्त को चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) ने चंद्रयान-2 के TMC-2 कैमरे से खींची गई चंद्रमा की सतह की तस्वीरें शेयर की हैं।

चंद्रयान-2 के कैमरे से भेजी गईं ये तस्वीरें न केवल रोमांचक बल्कि अद्भुत हैं।

आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) सुबह 5.30 से 6.30 के बीच चंद्रयान-2 को चांद की तीसरी कक्षा में डालेगा।

Indian Space Research Organisation (ISRO): Lunar surface imaged by Terrain Mapping Camera-2 of #Chandrayaan2 on August 23 at an altitude of about 4375 km showing craters such as Jackson, Mach, Korolev and Mitra (In the name of Prof. Sisir Kumar Mitra) pic.twitter.com/tJwT6MB8ay