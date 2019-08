संजय दत्त का राजनीति में उतरने से इनकार, मिस्टर जानकर को बताया पारिवारिक मित्र

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनो से राजनीति में आने को लेकर चल रही चर्चाओं पर बॉलीवुड के सुपर स्टार संजय दत्त ने बड़ा बयान दिया।

अभिनेता संजय दत्त ने ऐसी सभी अटकलों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहा हूं।

राष्ट्रीय समाज पक्ष में शामिल होने की रिपोर्ट को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि मिस्टर जानकर (महाराष्ट्र के मंत्री और आरएसपी प्रमुख महादेव जानकर) मेरे एक प्रिय मित्र और भाई हैं।

उन्होंने कहा कि मैं विनम्रतापूर्वक उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

Sanjay Dutt on reports of him joining Rashtriya Samaj Paksha ahead of assembly elections: I will not be joining any party. Mr Jankar (Maharashtra minister&RSP chief Mahadev Jankar) is a dear friend & brother of mine and I humbly wish him good luck for his future endeavours. pic.twitter.com/W9DVQHdsIK