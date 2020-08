Assam Govt ने दिखाया अन्य राज्यों को आईना, स्कूलों की फीस में 25 फीसदी कटौती

गुवाहाटी। कोरोना वायरस महामारी के बीच छिनते रोजगार और कम होती आय के बीच लोगों की सबसे बड़ी परेशानी स्कूलों की फीस को लेकर थी। इस संबंध में असम सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा करते हुए अन्य राज्यों को आईना दिखाया है। असम सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के प्री-स्कूलों से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों की फीस में मौजूदा शैक्षिक सत्र में 25 फीसदी की कटौती की जाएगी।

असम सरकार द्वारा शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक सभी निजी स्कूलों की मई 2020 से लेकर जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, तब तक उनकी फीस में 25 फीसदी की कटौती कर दी गई है। असम सरकार का यह फैसला प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए लागू होता है।

Assam Govt today issued an order for 25% fee cut at all private schools from May 2020 till the schools open. This will be applicable for classes from pre-school to Class XII.