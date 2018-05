नई दिल्ली। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो जरा संभल कर निकले क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बुधवार देर रात दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से आंधी तूफान ने दस्तक दी । सुबह करीब तीन बजे दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली। अचानक तेज आंधी तूफान के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। कई इलाकों में बारिश की भी खबर है। तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में एक कार पर पेड़ गिरने की खबर है। हालांकि तड़के तेज हवाएं चलने से मौसम में गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि पिछले दो सप्ताह से मौसम में बदलाव जारी है। कभी गर्मी तो कभी हल्की बारिश तो कभी आंधी-तूफान लोगों को परेशान कर रहा है।

Trees fell down on cars in Lodhi colony due to strong winds and dust storm in the national capital. #Delhi pic.twitter.com/eJyTaWS84E