Private Hospitals में COVID-19 मरीज के इलाज की सीमा पर SC का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। देश के निजी अस्पतालों ( private hospitals ) में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज ( COVID-19 patient treatment ) पर आने वाले खर्च की एक अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने केंद्र सरकार ( Centre Govt ) से इस संबंध में जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण ( justice ashok bhushan ) की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता अविशेक गोयनका ने उच्चतम न्यायालय से निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस ( coronavirus ) से संक्रमित मरीजों के इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा तय करने का अनुरोध किया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपनी चाहिए। वह इस मामले पर निर्देश लेंगे और एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे।

Supreme Court seeks Centre's response within a week on a PIL seeking to set an upper limit on fees to be charged by private hospitals in treating #COVID19 patients.