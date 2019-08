सुषमा स्वराज को नम आंखों के साथ पति और बेटी का आखिरी सलाम

नई दिल्ली। बीजेपी ( BJP ) की कद्दावर नेता, प्रखर प्रवक्ता और बेखौफ राजनेता सुषमा स्वराज ( sushma swaraj )अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके काम, उनके बेबाक भाषण, बुलंद आवाज अब भी हर किसी की यादों में ताजा है। सुषमा स्वराज ने राजनीति और परिवार को दोनों कुशलता पूर्वक संभाला।

सुषमा ने ना सिर्फ पत्नी का बल्कि मां का रोल भी बखूबी निभाया।

यही वजह है कि पति कौशल स्वराज और बेटी बांसुरी स्वराज ने सुषमा को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी।

भले ही ये राजकीय सम्मान के तौर पर किया गया सैल्यूट था, लेकिन इसे पीछे एक पति और बेटी की गर्व करने वाली भावनाएं भी छिपी थीं।





