Jammu Kashmir: बारामूला में बड़ा आतंकी हमला, स्पेशल पुलिस अफस हो दो CRPF जवान शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में एक बार फिर दहशतगर्तों ने घाटी को दहलाने की कोशिश की है। बारामूला ( Baramulla ) में सुरक्षाबलों पर आतंकियों ( Terrorist Attack ) ने हमला किया है। सोमवार को बारामूला जिले क्रेइरी इलाके में सीआरपीएफ ( CRPF ) नाका पार्टी पर घात लगाए बैठे आतंकियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में एक स्पेशल पुलिस अफसर और सीआरपीएफ के दो जवान ( Soldiers )शहीद ( Martyred ) हो गए।

दरअसल घाटी में आतंकी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने कई इलाकों में नापाक हरकतों से दहशत फैलाने की कोशिश की है, हालांकि सेना के जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है।

मानसून को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया सबसे बड़ा अलर्ट, देश के इन राज्यों में अगले कुछ घंटों में होगी जोरदरा बारिश, जानें अपने इलाके का हाल

Jammu & Kashmir: One personnel of J&K Police & two CRPF soldiers have lost their lives, after terrorists fired some rounds of fire at a joint naka party of CRPF and Police in Baramullah. Area cordoned off & search underway to nab terrorists. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/hrXIqhAuZK