Terrorist Attack: मणिपुर में घात लगाकर बैठे आतंकियों का सेना पर हमला, तीन जवान शहीद

नई दिल्ली। दिन निकलते ही देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर ( Manipur ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां घात लगातार बैठे आतंकियों ने सुरक्षाबल के जवानों पर हमला ( Terrorist Attack ) बोल दिया। इस हमले में तीन जवान शहीद ( Soldier Martyred ) हो गए जबकि 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। पहले से ही घात लगाए बैठे0 आतंकवादियों ने आईईडी से धमाका ( IED Blast ) किया। इस धमाके के बाद सुरक्षा बल के जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दीं।

बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार रात करीब सवा एक बजे राजधानी इंफाल ( Imphal )से 100 किमी की दूरी पर स्थित चंदेल ( Chandel ) जिले में हुई। आपको बता दें कि चंदेल जिला म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है।

The terrorists first carried out an IED blast and then fired at the troops. Reinforcements have been rushed to the area which is 100 km from Imphal: Sources https://t.co/WgGVnZM8FQ