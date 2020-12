आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर किया ग्रेनेड से हमला, तीन जवान घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। इस दौरान तीन जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश जारी है। इस इलाकी की घेराबंदी कर दी गई है।

Three CRPF jawans have suffered minor injuries after terrorists lobbed a grenade today: Khalil Poswal, SSP Ganderbal, Jammu and Kashmir https://t.co/TiMFuPHWpA pic.twitter.com/bOUw4XFNXs