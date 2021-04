Coronavirus: CM केजरीवाल बोले- दिल्ली में लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस मरीजों की संख्या को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में सीएम ने दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालात और उपायों पर चर्चा की। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का अभी कोई प्लान नहीं है।

कोरोना का खौफ: CM केजरीवाल के आवास पर इमरजेंसी बैठक शुरू, बड़े कदम की तैयारी!

There is no plan for lockdown says, Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/yM5MG5WtDP