बेलगाम कोरोना का कहर जारी, गोवा और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने कर्फ्यू-लॉकडाउन किया लागू

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर प्राण घातक साबित हो रही है। यही वजह है कि देश में जहां लाखों की संख्या में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, वहीं हजारों की संख्या में लोग जान भी गंवा रहे हैं। इस दौरान कई राज्यों ने अपने यहां कोरोना कर्फ्यू से लेकर सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है।

#Goa Chief Minister Dr Pramod Sawant announces 15-day curfew in the state, starting from 9th of this month, amid surge in #coronavirus cases.



The curfew will continue till 23rd May. pic.twitter.com/YTzBDWJEBb — All India Radio News (@airnewsalerts) May 7, 2021

गोवा के मुख्यमंत्री ने 9-23 मई तक कर्फ्यू की घोषणा की

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा, गोवा में 9 मई से 23 मई तक राज्य स्तरीय कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोविड चेन को तोड़ने के लिए लोगों से अधिक से अधिक घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। किराने की दुकानों सहित आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले स्टोर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहने दिए जाएंगे। कर्फ्यू की अवधि के दौरान मेडिकल स्टोर भी कार्यात्मक होंगे और रेस्तरां रसोई को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। सावंत ने कहा, "संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा शनिवार शाम एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।"

Madhya Pradesh registers 11708 new #COVID19 cases, 4815 recoveries and 84 fatalities in the last 24 hours



Case tally: 6,49,114

Death toll: 6,244

Active cases: 95,423

Total recoveries: 5,47,447 pic.twitter.com/066HazeBP4 — ANI (@ANI) May 7, 2021

मप्र में चार राज्यों की बस परिवहन सेवा 15 तक रहेगी बंद

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सीमावर्ती चार राज्यों की बस परिवहन सेवा को 15 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। पहले इन राज्यों की बस परिवहन सेवा को सात मई तक के लिए बंद किया गया था। राज्य के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेष, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महारष्ट्र के बीच जारी बस परिवहन सेवा अब 15 मई तक बंद रहेगी। पूर्व मंे यह सात मई तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया था।

As #COVID19 cases are surging in the state, corona curfew was not successful. So, a complete lockdown will be imposed from 10th May 6 am to 24th May 6 am. All hotels, pubs and bars will remain closed. Eateries, meat shops & vegetable shops can operate from 6-10 am: Karnataka CM pic.twitter.com/orfPNGj0sD — ANI (@ANI) May 7, 2021

कर्नाटक में पूर्ण लॉकडाउन

कनार्टक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि जैसा कि राज्य में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू सफल नहीं हो पाया है। तो, 10 मई को सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। इस दौरान सभी होटल, पब और बार बंद रहेंगे। भोजनालय, मांस की दुकानें और सब्जी की दुकानें सुबह 6-10 बजे से संचालित हो सकती हैं। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन में सुबह 10 बजे के बाद एक भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी, मैंने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का सुझाव दिया है।

Telangana Govt imposes more #COVID19 restrictions in the state.



Night curfew across the state will remain in effect from 9 pm to 5 am for 7 more days, till 15th May.



Maximum 100 people allowed at weddings, with the observing of COVID protocols, 20 people allowed at funerals. pic.twitter.com/ESbZRb6kiU — ANI (@ANI) May 7, 2021

तेलंगाना में कोरोना केसों के चलते जरूरी प्रतिबंध

वहीं, तेलंगाना सरकार राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों के चलते जरूरी प्रतिबंध लगा दिए हैं। राज्य भर में 15 मई तक रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के अवलोकन के साथ, शादियों में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति दी गई जबकि 20 लोगों ने अंतिम संस्कार की अनुमति दी है।