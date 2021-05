कोरोना संक्रमित छोटा राजन की मौत से एम्स का इनकार, कहा- अभी जिंदा है अंडरवर्ल्ड डॉन

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमित अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ( Underworld don Chhota Rajan ) की आज यानी शुक्रवार को मौत की खबर सामने आई थी। दिल्ली केे एम्स ( delhi Aiims ) में अंडरवर्ल्ड डॉन का इलाज चल रहा था। सोशल मीडिया पर छाई खबरों में बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 25 अप्रैल को 62 वर्षीय छोटा राजन को एम्स भर्ती कराया गया था, जहां हालत में सुधार न होने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं, एम्स ने छोटा राजन की मौत की खबरों का खंडन किया है। एम्स की ओर से एक ट्वीट में बताया गया कि छोटा राजन अभी जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है।

Underworld don Chhota Rajan is still alive. He is admitted at AIIMS for treatment of #COVID19: AIIMS official



(File photo) pic.twitter.com/gvAgKDuPqC